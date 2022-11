Parto a forte rischio nell'ospedale di Polla, mamma e neonato stanno bene

Ennesimo intervento tempestivo e salvavita al Punto Nascita dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Un reparto a rischio chiusura ma che "serve" un territorio estremamente vasto come il Vallo di Diano e zone del Tanagro e degli Alburni.

Questo pomeriggio l’equipe diretta dal dirigente Francesco de Laurentiis ha permesso la nascita di un bebè, un maschietto, in una situazione estremamente complicata. La mamma, che sta bene, aveva tre tagli cesarei pregressi, con un pretermine di 35 settimana e minaccia di rottura dell’utero, intolleranza glucidica, e altre situazioni delicate.

Per questo motivo è stato necessario che ci fosse in sala operatoria anche il dirigente di Rianimazione, Luigi de Angelis. Così è venuto alla luce il piccolo di 2 chili e 600 grammi. La mamma originaria di Agropoli ma residente a Padula è in buone condizioni così come il piccolo.