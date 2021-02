Il Comune di Polla su incarico del Genio Civile ha effettuato da questa mattina i primi necessari lavori sull'argine del fiume Tanagro interessato dalla frana delle scorse settimane. Nei prossimi mesi verranno completati i lavori di ripristino. Sono stati tagliati e tolti dal letto del fiume una decina di alberi che dopo il primo smottamento erano caduti nel Tanagro. La frana si è allargata a circa 70 metri. Altra problematica emersa ieri è una possibile frana in zona "Intagliata" sempre a Polla. In questo caso la possibile frana (per ora c'è un insolito movimento del terreno) è a poche decine dall'autostrada del Mediterraneo. Sul posto questo pomeriggio i tecnici comunali, gli agenti della Polizia locale ed è stata allertata l'Anas per tutti gli interventi del caso.

