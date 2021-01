Sono in corso le indagini dei carabinieri, guidati dal tenente Gennaro Vitolo, per individuare chi venerdì sera, a Scafati, ha squarciato le gomme della macchina della consigliera comunale Ida Brancaccio, esponente di maggioranza della civica «Insieme Possiamo». Tutto accade attorno alle 21 a via Galileo Galilei, nel piazzale antistante la biblioteca Morlicchio, quando la Brancaccio esce da una riunione di maggioranza e trova tre ruote dell’auto bucate. Scatta così la denuncia ai carabinieri.

«Io sto bene - dichiara Ida Brancaccio - ma non nascondo l’amarezza per quanto accaduto. Si è trattato di un atto vandalico. Resto orgogliosa della mia attività professionale e politica che porto avanti con rispetto, umiltà e dignità». Solidarietà dal sindaco Cristoforo Salvati: «Fatti così gravi non dovrebbero mai accadere. Non possiamo rimanere indifferenti davanti ad una azione su cui spero che i carabinieri facciano chiarezza al più presto».

