Intossicazione da monossido di carbonio per una famiglia di Buonabitacolo. Si tratta di una giovane mamma, di 25 anni, e dei due suoi figli di 3 anni e 15 mesi. Il tutto dovrebbe essere scaturito dal caminetto dell'abitazione. Per fortuna le loro condizioni non sono ritenute gravi. Una volta trasportati all'ospedale di Polla sono stati poi trasferiti a Salerno, la donna e a Napoli i due bambini.