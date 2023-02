Invasioni botaniche, piantati 50 cipressi

Mentre continuano gli abbattimenti sul territorio di Battipaglia, Invasioni Botaniche - organizzazione no-profit che si sta impegnando per la piantumazione di nuovi alberi - annuncia di essere arrivata a piantare ben cinquanta cipressi in città.

Con una cartina della città sulla quale sono stati segnalati i nuovi alberi, l’associazione ha così raggiunto il primo obiettivo prefissato.

Tra i luoghi che già hanno beneficiato dell’iniziativa ci sono le ville comunali di via Belvedere e di via Domodossola, piazza della Repubblica, la Castelluccia, il cimitero, numerosi plessi scolastici e molti altri luoghi ancora. L’intervento, tuttavia, non è ancora terminato perché l’associazione ha già dato appuntamento nei quartieri di Belvedere e dell’Aversana, dove nelle prossime settimane saranno piantati altri cipressi.

Un intervento accolto con interesse e apprezzamento dalla cittadinanza, che, anche negli ultimi giorni, sta facendo i conti con l'abbattimento di altri alberi. L’ultimo si è verificato in piazza Risorgimento, tra le storiche comprese - il primo nucleo abitativo della città - dov’è stato abbattuto un albero che, evidentemente, provocava pericolo per l’incolumità pubblica. Ciononostante, è iniziata una nuova polemica da parte dei cittadini che, sempre più, vedono l’ambiente urbano impoverirsi sempre più di verde pubblico. Anche per questo, da più fronti, stanno arrivando sollecitazioni e iniziative per dare nuova linfa e decoro alla città.