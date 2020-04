LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI. Non si ferma all'alt di un posto di blocco, viene inseguito e fermato dopo un lungo inseguimento. L'operazione è stata condotta dalla Polizia stradale di Angri, che giorni fa, intorno alle 6.30, durante i controlli che hanno interessato il tratto autostradale dell'A30, all'uscita di Castellammare di Stabia, aveva individuato un'auto sospetta proveniente da Napoli.. Mettendo, in questo caso, in serio pericolo la propria incolumità e quella di altri automobilisti.. Dagli accertamenti effettuati sul conducente, un napoletano di 35 anni, era emerso che lo stesso fosse gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e specifici per ricettazione. Inoltre, sia la Fiat Panda che le targhe apposte, nonchè la carta di circolazione, risultavano rubate. L'uomo è stato denunciato a piede libero, ma l'indagine della Polfer prosegue per individuare il coinvolgimento di altre potenziali persone coinvolte nell'ambito del riciclaggio di veicoli rubati.