NOCERA SUPERIORE. Aveva investito un ragazzino di 17 anni venerdì scorso, senza fermarsi con l'auto. E' stato incastrato dalla testimonianza di un passante e dalle immagini di una telecamera di sorveglianza. E' stato denunciato a piede libero dal comando dei vigili urbani, con informativa trasmessa alla Procura di Nocera Inferiore, un uomo che venerdì scorso, a Nocera Superiore, in viale Europa, aveva investito un 17enne, per poi fuggire subito dopo l'impatto. Ora è accusato di omissione di soccorso e lesioni. La vittima, un ragazzo molto giovane, aveva riportato ferite lievi, subendo la sutura del taglio alla testa, causanto dall'impatto con l'automobile.. Per identificare il "pirata", è risultata decisiva la testimonianza di un uomo resa al comando dei vigili urbani. Si trattava di un passante che aveva assistito a tutta la scena. All'indagato, intanto, è stata ritirata la patente. La sospensione va da 1 a 3 anni. L'automobile era stata inoltre localizzata grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza comunale. La rete locale di videosorveglianza urbana - fanno sapere dal Comune di Nocera Superiore - è in ulteriore ampliamento, con le nuove telecamere previste sulla nuova piazza Marco Polo in via di realizzazione. Nuovi impianti sono stati installati di recente anche a Taverne Croce e Pareti Pucciano. «La linea adottata già da tempo dall’Amministrazione Cuofano è quella che prevede l’installazione di nuovi “occhi elettronici” sul territorio ad ogni intervento di riqualificazione o di migliorìa sulle aree pubbliche, com’è accaduto, per l’appunto, a Pareti Pucciano, Taverne Croce e via Russo, quest’ultima oggetto di una nuova elettrificazione».