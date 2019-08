Venerdì 23 Agosto 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 07:15

Investe un anziano e scappa senza prestare soccorso. Nei guai un 20enne alla guida di uno scooter che ha investito in via Rocco Cocchia a Pastena, un 70enne intento ad attraversare la strada. L’incidente è avvenuto nei pressi di un parco con giostre della zona. Travolto dallo scooter, l’anziano è caduto riportando ferite multiple, mentre il centauro è fuggito senza prestare soccorso.L’impatto è avvenuto martedì ma del fatto si è appreso solo ieri. Le indagini degli agenti del nucleo infortunistica stradale e del servizio viabilità della polizia municipale hanno permesso di individuare il responsabile, un 20enne. La caccia al pirata della strada è durata poco meno di due giorni. E ieri gli agenti di via Dei Carrari hanno denunciato il giovane per omissione di soccorso. Paura invece per l’anziano della zona che nell’impatto con lo scooter ha riportato fratture multipli: l’uomo è ora ricoverato presso l’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona, dove era stato trasportato in ambulanza nella giornata di martedì.