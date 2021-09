Un incidente mortale a Padula, via Nazionale, località Voltacammino intorno alle 3 di stanotte. A perdere la vita un 22enne di Montesano sulla Marcellana alla guida di una Punto. Il giovane ha sbandato per evitare un cane, non ci è riuscito, lo ha investito ed è sbandato, andando fuori strada .

Purtroppo il ragazzo di Montesano alla guida è deceduto sul colpo.

I soccorsi sono stati immediati poiché è accaduto proprio di fronte alla clinica Fischietti.