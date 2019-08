Investe donna e cade: grave giovane driver

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 11:16

Le sue condizioni sono disperate, tali da spingere i sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a tenere ancora riservata la prognosi precisando che si trova «in imminente pericolo di vita». Resta ricoverato in rianimazione il 24enne salernitano che nella serata di domenica è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in zona Trincerone. Il giovane, che per mantenersi fa il driver e stava andando a consegnare delle pizze, circolava a velocità presumibilmente molto elevata sul Trincerone e non si sarebbe reso conto di una donna che aveva già impegnato la carreggiata per attraversare la strada. Così come, il sopraggiungere così veloce dello scooter, non avrebbe permesso alla donna di fermarsi in tempo.