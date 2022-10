Investe una donna e fugge via: caccia al pirata della strada

E' caccia al pirata della strada che questo pomeriggio, intorno alle 14, ha investito una donna di 64 anni a Silla di Sassano. La donna ora è ricoverata in ospedale "Luigi Curto" a Polla in condizioni serie ma non gravi, mentre l'auto che l'ha investita è fuggita via. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini stanno cercando di risalire al pirata della strada anche grazie all'ausilio d alcune telecamere a circuito chiuso. I familiari della donna hanno allertato le forze dell'ordine e il personale del 118. Inoltre è stato anche chiamato in causa l'avvocato Massimo Puglia esperto di sinistri stradali.