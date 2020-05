LEGGI ANCHE

Un'auto ha investito un operaio intento a posizionare dei coni lungo l'A2 del Mediterraneo, per segnalare dei lavori in corso, nei pressi dello svincolo di Petina.Sul posto la polizia stradale della sottosezione di Sala Consilina guidata dall'ispettore Nicola Molinari e il personale del 118 per trasportare il ferito al "Luigi Curto" di Polla. Per lui ferite, non gravi a un braccio e alla testa. Si sta cercando di individuare la vettura.