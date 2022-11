Investe una 79enne indagato per omicidio

Investita accidentalmente mentre attraversa la strada, muore in ospedale nonostante le cure. C’è un indagato per il decesso di un’anziana di 79 anni, residente a Nocera Inferiore, E.A., colpita da un’auto alla fine dello scorso mese di ottobre. L’incidente si verificò in via Federico Ricco, a pochi metri dall’abitazione della donna, che aveva un piccolo negozio di legumi e verdure. Una fatalità, costata l’iscrizione nel registro degli indagati ad un 40enne salernitano, con l’accusa di omicidio stradale. L’uomo non è stato raggiunto da misure cautelari. Dopo l’impatto, ha arrestato la marcia del veicolo, tentando nell’immediatezza di soccorrere la donna. Ha atteso con lei fino all’arrivo dell’ambulanza. Il 118 ha poi prestato il primo intervento alla vittima, trasferendola in un secondo momento in ospedale, all’Umberto I. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Con il trascorrere del tempo, infatti, sono peggiorate fino al decesso dichiarato dai medici. Per i rilievi del caso, erano giunti sul luogo del sinistro stradale gli agenti del commissariato di polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito.

LE INDAGINI



La zona è stata oggetto di approfondimenti e rilievi, utili alla ricostruzione della dinamica, alla quale ha fornito la sua versione anche l’uomo che guidava il veicolo. Sembra che la donna stesse attraversando la strada, quando sarebbe stata investita dal mezzo di circolazione. La strada di via Ricco è quella che conduce al tribunale e al senso opposto, verso il centro cittadino. Di recente, era stata interessata dai lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria cittadina, restando chiusa per diverse settimane. Nel comportamento del guidatore non sono stati ravvisati comportamenti tali da spingere la Procura ad emettere una misura. L’uomo è stato, tuttavia, iscritto nel registro degli indagati, a piede libero, con l’accusa di omicidio stradale. Da ricostruire al dettaglio, ora, la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che l’autorità giudiziaria possa anche servirsi di una specifica consulenza, come spesso avviene in questi casi, per ricostruire le fasi dell’incidente. Solo allora, una volta messa nero su bianco gli ulteriori approfondimenti sul sinistro, la Procura di Nocera Inferiore si avvierà a concludere del tutto l’inchiesta. Sul corpo della donna sono stati effettuati tutti gli esami del caso, che saranno integrati poi agli atti d’indagine. La 79enne era nota in strada, dove aveva la sua residenza e dove gestiva una piccola attività commerciale. I funerali si sono svolti diversi giorni dopo il decesso, per permettere alla Procura di svolgere tutti gli accertamenti di rito, prima di liberare la salma.