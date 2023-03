Investita da un'auto, muore a 84 anni: aperta indagine

SCAFATI. Investita da un'auto in via Sant'Antonio Abate, a Scafati, muore in ospedale nonostante i soccorsi. A perdere la vita una donna di 84 anni, insegnante in pensione, travolta lunedì scorso, intorno alle 20.00, da un'auto guidata da un 53enne del luogo.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, con la procura di Nocera Inferiore che indaga sull'accaduto. L'automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, in attesa dei risultati dell'autopsia e delle verifiche sulla dinamica dell'incidente. La donna viveva a Pompei.

I residenti, proprio riguardo la strada, hanno più volte spiegato che quella strada è spesso al buio, con la pubblica illuminazione carente o non funzionante, oltre all'alta velocità sostenuta dalle auto che l'attraversano. Alcuni danni sono stati riportati anche dall'auto che ha investito accidentalmente l'anziana. Il caso è ora oggetto di un'indagine.