Sarno, investito da un'auto e in coma. Salvini: «Zero tolleranza per i responsabili»

«Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito», così il vicepremier e Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Matteo Salvini, che interviene duramente su quanto accaduto giorni fa a Sarno.

Per la precisione a via San Vito, quando un giovane è stato investito da un'auto e che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, in stato di coma.

L'altro ieri due ragazzi si sono costituiti ai carabinieri, al momento denunciati a piede libero per lesioni e omissione di soccorso.

La loro posizione è al vaglio della procura di Nocera Inferiore. Si tratta di due ragazzi di 18 e 20 anni di Sarno. Secondo le indagini condotte dai carabinieri c’erano loro a bordo dell’automobile che, nella notte tra venerdì e sabato, aveva investito un 33enne del posto ferendolo gravemente. Il giovane, di nome Marcello, è in coma all'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Il Ministro Salvini ha così commentato l'episodio e la dinamica al momento ricostruita dagli inquirenti, attraverso i suoi profili istituzionali: «Se le ipotesi venissero confermate, nessuna tolleranza per i responsabili, che dovranno pagare fino in fondo, affinché venga accolto il doveroso appello della mamma della vittima, che chiede semplicemente giustizia. A lei va il nostro abbraccio, con un pensiero per Marcello che sta lottando per la vita. Fermare le stragi sulle strade e approvare il nuovo Codice della Strada, con più prevenzione ed educazione per i più giovani oltre a norme e sanzioni, è dovere morale: auspico che il Parlamento faccia la sua parte, al più presto».