E' deceduto all'ospedale di Battipaglia l'uomo investito venerdì scorso da un'auto pirata a Battipaglia. Dopo una settimana di agonia l'anziano, 86enne battipagliese, è spirato all'ospedale Santa Maria della Speranza. L'anziano era stato travolto da un'auto pirata mentre attraversava la strada, in via Roma, a Battipaglia. La polizia municipale subito dopo l'incidente riuscìì a bloccare il conducente del veicolo che travorse il pedone che non si fermò a prestare soccorso al pedone. © RIPRODUZIONE RISERVATA