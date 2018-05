Giovedì 17 Maggio 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 19:25

Un uomo di 70 anni è stato investito da un'automobile mentre aspettava l'autobus. E' successo a Nocera Inferiore in via Castaldo. L'anziano è rimasto ferito. Ora è ricoverato all'ospedale Umberto I. La vecchia Fiat 500 era guidata da una donna che era appena andata a prendere il nipotino a scuola. Ci sarebbe stato un guasto ai freni. La vettura è finita sul marciapiede dove l'uomo era in attesa del bus. In macchina c'era anche un bambino che è rimasto illeso ma impaurito così come la nonna.