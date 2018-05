Martedì 1 Maggio 2018, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 20:53

Viene investito da un’automobile e scaraventato in una scarpata per diversi. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Castellabate, lungo la Via del Mare, nei pressi dell’incrocio sud per Santa Maria di Castellabate. Lo sfortunato protagonista, un uomo di origini settentrionali, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno a cause delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo i primi riscontri, l’uomo è stato investito da un’auto, un’Alfa Romeo Mito, ed è caduto in un dirupo dopo aver sfondato perfino il parapetto. Il malcapitato ha fatto un volo di diversi metri, riportando gravi traumi costali e facciali. Lo sfortunato protagonista è stato, quindi, soccorso e trasferito al nosocomio salernitano.