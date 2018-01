CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Gennaio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 12:24

«Io l'amavo, io l'amavo davvero». Salvatore Siani non fa che ripetere questo, a tutti: ai sanitari che lo assistono, agli agenti della penitenziaria che lo sorvegliano, al magistrato che ieri lo ha interrogato. Eppure l'autopsia eseguita ieri sul corpo della moglie Nunzia Maiorano lascia trapelare una violenza nell'esecuzione dell'omicidio che ha lasciato tutti senza parole: quaranta le coltellate che gli sono state inflitte dall'uomo che continua a chiamarla «l'amore della mia vita». Quella mortale è stata all'emitorace destro, perché ha causato una lesione al polmone e una fuoriuscita, stimano i periti (i medici legali Antonio Mirabella per la procura di Nocera Inferiore e Antonello Crisci per la famiglia Maiorano) di quasi due litri di sangue. E molte di quelle coltellate, hanno appurato in tre ore di esame autoptico, potrebbero essere state date anche con armi diverse. Sono quattro i coltelli sequestrati nella loro casa alla frazione Sant'Anna di Cava de' Tirreni, dai carabinieri del tenente colonnello Francesco Mortari. Ora saranno proprio i militari della sezione Scientifica del comando provinciale di Salerno e il perito del pm a dover valutare la compatibilità delle ferite riportate dalla donna con le armi sequestrate. Ma c'è di più. Sul corpo di Nunzia sono stati trovati anche dei morsi. Uno, in particolare, sul braccio destro, rivela l'impronta della sola arcata superiore dei denti. Inoltre il suo viso era irriconoscibile: tumefatto, con gli zigomi rotti. Probabilmente la donna potrebbe essere stata presa a pugni in faccia. Anche il fegato presenta delle lesioni mentre non ci sono tracce di trauma cranico. Nelle prossime ore sarà eseguito un controllo anche sul corpo del marito, al momento nel reparto detentivo dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per verificare se ci siano ferite anche sul suo corpo che possano lasciar supporre una colluttazione tra i due.Dall'interrogatorio dell'uxoricida, ma anche dai racconti della mamma della vittima e del figlioletto di cinque anni (che coincidono in tutto secondo gli inquirenti), viene fuori la conferma che sia stato lo stesso Salvatore a darsi la coltella in petto non appena si è reso conto di ciò che aveva fatto. Per eliminare qualsiasi dubbio, comunque, sono state eseguiti anche i rilievi delle impronte digitali della vittima per verificare se abbia tenuto in mano uno dei quattro coltelli sequestrati. Da una precisa ricostruzione della scena del crimine, quindi si potrà anche capire se la donna è stata aggredita alle spalle o meno: sulla schiena presenta quattro piccole ferite.