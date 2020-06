Coronavirus e rientro in Italia dalla Colombia: odissea e costi elevati per un docente di Mercato San Severino. Lui è il professore Giuseppe Esposito, per tutti Peppe, due lauree, animalista convinto. Da pochi giorni è rientrato in città dalla Colombia, dopo tante peripezie. Nel Paese del Sud America, da diversi anni, insegna presso alcune Università con un contratto a termine. Una volta scaduto l’accordo, non gli hanno assicurato il rinnovo della docenza a causa della pandemia. Scaduto il contratto, viene meno il permesso di soggiorno con obbligo di lasciare la Colombia appena possibile. Così, da diverse settimane, aveva programmato il rientro in Italia. E qui inizia l’odissea. Anche in Colombia si inizia a diffondere il Covid-19 e, a fine marzo scorso, le autorità colombiane chiudono le frontiere e annullano tutti i voli fino al 31 agosto prossimo. Il professore Esposito si trova nella stessa condizione di altri italiani presenti in quel Paese sudamericano: non è residente stabile, ma lavora lì temporaneamente. Altri connazionali si trovano in quella Nazione per una breve vacanza, per adottare un bambino, per un lavoro a termine: per molti di loro, iniziano a scarseggiare le risorse economiche, che non bastano per pagare il biglietto aereo per rientrare in Italia. Il docente, così come molti altri italian, si dicono delusi dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «A metà maggio - dice Esposito – abbiamo ascoltato le incredibili uscite del ministro Di Maio, che dichiarava che non si sarebbe impegnato per italiani che da anni lavorano, guadagnano e risiedono all’estero, vi pagano le tasse e ora pretendono pure di venire aiutati dal Governo italiano . Il ministro confonde i residenti stabili all’estero con gli italiani che vi ci sono trovati momentaneamente» © RIPRODUZIONE RISERVATA