LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO. Finisce a processo con l'accusa di rapina aggravata un 31enne di Sarno, A.P. , che il 25 novembre del 2018 consumò il colpo al bar "Il Cavaliere", con in mano un coltello. Il gup del tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la richiesta della Procura, fissando il processo dinanzi al collegio giudicante.A volto coperto, minacciò il barista di lasciare ilbera la cassa, minacciando poi anche un dipendente di spostarsi, per intascare rapidamente la somma di 800 euro. Che rappresentava l'incasso della giornata di lavoro., un locale-bar con stanze situato nei pressi dell'uscita autostradale, l'uomo utilizzò il coltello a scopo intimidatorio, con il volto coperto da un passamontagna, che comunque non fu sufficiente per evitare di essere identificato in una fase successiva dai carabinieri. La vicenda, dopo la raccolta di testimonianze e indizi, si concluse infatti con l'identificazione del giovane rapinatore, ora mandato a processo al termine dell'udienza preliminare.