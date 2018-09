Martedì 18 Settembre 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 06:27

SCAFATI - Ha fatto irruzione in un bar del centro impugnando due coltelli e minacciando di fare una strage. Fortunatamente il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che l’uomo, scafatese, 40 anni circa, con problemi psichici, potesse mettere in atto il suo folle piano. È accaduto ieri mattina. In realtà i militari della tenenza di via Oberdan gli stavano dando la caccia già da qualche giorno. Era stato, infatti, segnalato da più parti per atteggiamenti aggressivi. Sembra che domenica notte lo stesso individuo avesse addirittura aggredito e picchiato un pensionato di 75 anni. Nessuna motivazione particolare. Il 40enne non conosceva l’anziano, colpevole solo di essersi trovato nella stessa zona in cui l’aggressore stava camminando. Alcuni giorni fa lo stesso soggetto, noto l’altro anche per problemi di tossicodipendenza, era stato fermato dalle forze dell’ordine e trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore per essere sottoposso a tso, ma anche in quella circostanza l’uomo era riuscito a scappare dopo aver aggredito i medici del pronto soccorso. Ieri mattina i carabinieri del tenente Gennaro Vitolo hanno bloccato il 40enne e lo hanno riconsegnato ai medici per il trasferimento in una struttura sanitaria di Salerno.