Sabato 16 Febbraio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 07:11

Hanno aspettato il momento della chiusura. Poi, a volto coperto e armi in pugno hanno fatto irruzione nella nota tabaccheria di via Michele Conforti a Salerno. Poco dopo le 20 di ieri, nella rivendita sono entrati in due, intimando al commesso di consegnare l’incasso. Non è escluso che il giovane abbia avuto una reazione o che preso alla sprovvista e terrorizzato, abbia impiegato qualche secondo per assecondare i malviventi. Tanto è bastato però, perché uno dei due lo colpisse alla testa con il calcio della pistola. Poi, i due rapinatori si sono impossessati del cassetto in cui erano contenuti i soldi e sono fuggiti.È stata la stessa vittima ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto, le pattuglie della sezione Volanti che hanno immediatamente dato il via alle indagini per individuare i responsabili del raid. Sembra si tratti di due italiani.Intanto, il commesso della tabaccheria è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi per essere medicato; se la caverà in pochi giorni. Per tutta la sera di ieri e fino a notte fonda, la polizia ha perlustrato la città a caccia dei due autori del colpo messo a segno a due passi dal campo sportivo, in una zona centrale della città. Il bottino della rapina è di circa un migliaio di euro, ma la stima è ancora approssimativa.