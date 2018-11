Lunedì 5 Novembre 2018, 19:25

MERCATO SAN SEVERINO. Avevano fatto irruzione in un supermercato, rubando diversi oggetti, perlopiù generi alimentari, riuscendo poi anche a farla franca. Al termine delle indagini, la procura di Nocera Inferiore aveva contestato alla coppia il reato di rapina in concorso, avendo entrambi agito con violenza per procurarsi "l'ingiusto profitto". Sono ora sotto processo G.R. e M.C. , una coppia di Mercato San Severino, per quanto commesso il 31 agosto del 2016. I due erano entrati all'interno di un supermercato, con l'intenzione di saccheggiare del cibo. Forse per un forte stato di necessità e bisogno. Al termine del saccheggio, il loro bottino consisteva in un pollo arrosto, due etti di prosciutto crudo e due ricotte di bufala. Dopo aver arraffato il cibo, nel momento in cui si accorsero di essere stati scoperti, afferrarono diversi oggetti e li lanciarono verso la titolare, una donna, che aveva tentato di far desistere entrambi dal fuggire via con i prodotti alimentari. Ora che l'indagine è stata conclusa dalla procura, dopo un'identificazione effettuata dai carabinieri della compagnia locale, i due sono stati mandati a processo per il reato di rapina in concorso.