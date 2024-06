Tutto pronto per la roulette assunzioni nella scuola. Nel Salernitano c’è spazio per 611 nuovi docenti. Il calo iscrizioni degli alunni (2.833 le iscrizioni scomparse rispetto all’anno scorso) e la mancata formazione delle classi non hanno rappresentato un ostacolo al percorso estivo di immissioni in ruolo. Per i precari c’è una timida, flebile speranza di stabilizzazione. Non per tutti, però. Solo una ristretta minoranza, infatti, potrà finalmente incrociare le dita dopo anni di supplenze e precariato. Nel Salernitano sono 611 i docenti che avranno da settembre una cattedra a tempo indeterminato: è questo il dato che arriva dalle previsioni del contingente assunzionale che verrà autorizzato dal Ministero delle finanze a livello provinciale. In Campania saranno circa 3.800 le assunzioni da autorizzare per il prossimo anno scolastico. Purtroppo c’è un calo delle assunzioni da assegnare al Salernitano: rispetto all’anno scorso, infatti, si registra un brusco calo delle assunzioni. Rispetto alle 726 immissioni in ruolo espletate per l’anno scolastico 2023/2024, si passerà, come detto, alle 611 di questa estate, con una flessione delle stabilizzazioni di ben 115 cattedre. Nel Salernitano si assumerà di più alle superiori. Nello specifico risultano libere 83 cattedre alla scuola dell’infanzia, 111 alle scuole elementari, 144 alle scuole medie, 273 alle scuole superiori. Le assunzioni avverranno al 50% dalle graduatorie dei concorsi del 2018, del 2020 e, forse anche da quelle del concorso 2024 in corso di svolgimento, e al 50% dalla Graduatoria ad esaurimento di ogni singola provincia. Ai 611 docenti da assumere sui posti residuati dalle operazioni di mobilità annuale dei prof di ruolo, si aggiungono anche 109 collaboratori scolastici, 29 assistenti amministrativi e 21 assistenti tecnici. Nonostante il calo nascite che ha colpito la scuola dell’infanzia e la primaria, si sono liberati posti in organico di diritto che dovranno essere coperti dai precari che aspirano al ruolo. Con la conclusione lo scorso 17 maggio dei movimenti dei docenti di ruolo, i tempi per l’espletamento delle immissioni in ruolo saranno molto rapidi. Quindi le prossime settimane saranno infuocate per i docenti precari di lungo corso che attendono da anni il coronamento della carriera con la tanto agognata nomina in ruolo. Le nuove assunzioni andranno a coprire il 6,96% di posti lasciati vacanti dopo la mobilità e dopo i pensionamenti dei docenti di ruolo. I 611 nuovi assunti rientrano nell’organico di diritto configurato dall’amministrazione scolastica. I dati dell’Ufficio scolastico regionale sull’organico docenti certificano che il numero di insegnanti in organico di diritto è invariato rispetto all’anno scolastico appena concluso. Nel Salernitano a fronte di 2.833 alunni persi, si registra un organico di 13.288 docenti di ruolo così suddivisi nei vari ordini di scuola: sono 1.975 i docenti di ruolo della scuola dell’infanzia, 3.525 i docenti di scuola elementare, 2.923 i docenti di scuola media, 4.778 i docenti di scuola superiore.

APPROFONDIMENTI Memorial Giuseppe Lamberti, oltre 300 atleti in acqua in Costiera Amalfitana Maiori, Júlio César fa tappa in Costiera: vacanze di lusso per l'ex portiere dell'Inter e del Brasile Magliano Vetere, fiamme nella residenza per anziani: evacuato l'edificio

«Come ogni anno la distribuzione dei posti è stata effettuata tenendo presente le reali esigenze delle istituzioni scolastiche - dichiara Vincenzo Pastore, segretario provinciale Cisl scuola Salerno - con conseguente situazione di esubero in talune scuole e precisamente 45 docenti di scuola dell'infanzia, 21 di scuola primaria, 42 di scuola secondaria di primo grado e 71 di scuola secondaria di secondo grado. Il calo demografico sostanzialmente non ha avuto riflessi negativi sugli organici con i numeri confermati nella quantificazione pre Covid. Vi è da dire, comunque che la situazione preoccupa per gli organici futuri che, con i parametri attuali, subiranno forti tagli di posti».