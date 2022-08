Ispani, furto in municipio: rubati gli incassi dei parcheggi.

Furto al Comune di Ispani. Approfittando dei giorni di chiusura delle festività appena trascorse ignoti si sono introdotti nel Municipio e hanno sottratto documenti in bianco e denaro. Brutto colpo per la ragioniera del Comune che martedì rientrando dal ferragosto ha fatto l’amara scoperta. Probabilmente i ladri si sono intrufolati da una finestra dell’archivio al piano di sotto. La loro attenzione si è però concentrata su delle carte d’identità in bianco che erano custodite nell’ufficio Anagrafe e nel denaro che era conservato in una cassetta. Si trattava infatti di quello raccolto attraverso la scassettamento dei parcometri disseminati per il lungomare di capitello per il pagamento delle aree di sosta contrassegnate con le strisce blu .Qualche migliaia di euro sebbene ancora non sia stato quantificato ufficialmente l’ammontare

