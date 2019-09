CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Settembre 2019, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa contro il tempo per consegnare i banchi alle scuole con più alunni. E domani via libera alla campanella di inizio lezioni anticipate per 2mila alunni nel capoluogo. La penuria interessa 43 bambini della scuola dell'infanzia iscritti ai plessi di Fuorni e Mercatello-via Picenza appartenenti al comprensivo «Montalcini». Si tratta di due sezioni dell'infanzia create quest'anno che si trovano senza banchi per poter avviare le lezioni regolarmente il prossimo 11 settembre. «Alcune richieste dei presidi sono giunte in ritardo, c'è un problema che stiamo risolvendo», così l'assessore all'istruzione, Eva Avossa. A richiederli la sezione infanzia a tempo pieno di Fuorni con 19 bambini e la sezione infanzia a tempo pieno del plesso di via Picenza con 24 bambini.