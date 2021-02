A seguito della notizia, ricevuta nella tarda serata di lunedì, della positività al Covid di diversi alunni (due in una stessa classe) e di personale apicale dell'Istituto Comprensivo Calcedonia, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico per un periodo di giorni 14 a far data dal 2 febbraio 2021.

Nell'ordinanza, Napoli spiega che «l'attuale trend di contagi della nostra città è in lieve aumento specie nell'ultima settimana di gennaio e che pertanto è necessario adottare ogni misura necessaria per prevenire la diffusione del virus». «Constatato l’impossibilità di assicurare il normale svolgimento delle lezioni in presenza presso l’istituto comprensivo Calcedonia - si legge ancora nel provvedimento del Comune - atteso che il corpo docente e il personale amministrativo dovrà osservare un regime di quarantena e che sarà necessario provvedere ad una radicale disinfezione di tutti gli ambienti interessati del plesso de quo», il sindaco ordina la sospensione delle lezioni in presenza.

