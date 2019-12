Svolta nella geografia scolastica di Salerno, tutte le scuole diventano comprensivi. Erano attesi tre nuovi comprensivi, ma il Comune, con una delibera di giunta, allarga la platea delle istituzioni proponendo alla Regione una radicale rivoluzione dell’assetto formativo. I cambiamenti sono contenuti nella proposta di piano di dimensionamento scolastico per l’anno prossimo. Adesso la delibera del Comune passa alla Regione per la deliberazione definitiva. Si attendevano, come preannunciato nei giorni scorsi dall’assessore comunale all’istruzione Eva Avossa, i comprensivi Medaglie d’Oro, Monterisi e Tasso. Ma il Comune - stando a quanto si apprende dalla delibera di giunta comunale inoltrata alla Regione - è andato oltre. Ed ecco la richiesta di istituzione di altri 2 nuovi comprensivi alla direzione didattica Matteo Mari e alla scuola Don Milani. In questo modo tutte le scuole di Salerno diventeranno comprensivi. «Ritenuto - si legge nelle delibera di giunta comunale - che si evidenzia la necessità di operare una evoluzione in termini di costituzione di istituti comprensivi su tutto il territorio cittadino per rispondere alle esigenze educative e ai fabbisogni socio culturali e relazionali della platea servita. Tale riorganizzazione - specifica il Comune - prevede una proposta di riassetto territoriale». Ed ecco cosa cambia in attesa che la Regione dia l’ok definitivo. Già nei giorni scorsi l’assessore regionale Lucia Fortini aveva dato un ok informale ai piani del Comune di Salerno. La scuola Medaglie d’Oro istituisce una scuola secondaria di primo grado e si trasforma in comprensivo: i locali nuovi sono stati concessi dal Comune a metà novembre, quindi prima della delibera comunale; in questo modo le future classi di scuola media avranno nuovi spazi a disposizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA