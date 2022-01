Istituto Picentia di Pontecagnano, al via i digital open days 2022

Al via domani la tre giorni 12-13-14 gennaio dedicata all’orientamento per la scelta della scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23. Anche quest’anno gli open days saranno on line per consentire a genitori e studenti, nonostante le restrizioni per il contenimento della pandemia, di partecipare alla presentazione dell’offerta formativa e ai laboratori interattivi tenuti dai docenti dell’istituto comprensivo.

Oltre al materiale informativo (una brochure disponibile sia in formato cartaceo che on line sul sito web www.icpicentia.edu.it), anche quest’anno l’Ic Picentia di Pontecagnano Faiano ha promosso una serie di momenti di incontro, in versione digitale, dedicati agli studenti e alle famiglie.

Inoltre, attraverso i tour virtuali (disponibili sul sito) sarà possibile visitare, comodamente da casa, aule, spazi esterni ed interni, biblioteche, palestra e i numerosi laboratori dei diversi plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria della Picentia.

Durante la tre giorni, negli orari pomeridiani indicati per i diversi ordini di scuola, genitori e alunni potranno collegarsi alla piattaforma predisposta dalla scuola (le istruzioni operative sono già disponibili sul sito internet) per partecipare ai digital open days.

Domani, mercoledì 12 gennaio, si parte con la scuola secondaria di I grado (ore 16.00-18.30). Giovedì 13 sarà la volta della primaria (ore 16.00-18.30), mentre dedicato alla scuola dell’infanzia è venerdì 14 (ore 16.00-18.30), ultimo giorno di open days, fra tour virtuali, laboratori interattivi on line e video promozionali.

La dirigente Ginevra de Majo presenterà l’offerta formativa di tutti gli ordini di scuola dalle ore 15.30 alle ore 15.50. La presentazione sarà trasmessa in diretta Facebook, inoltre, sul sito sarà pubblicato il link per collegarsi.