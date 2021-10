Italia Senese, nuova assessora al Bilancio ad Oliveto Citra

Sarà Italia Senese a ricoprire la carica di assessora al Bilandio e Tributi del Comune di Oliveto Citra. Il sindaco Mino Pignata l'ha nominata dopo che, un paio di mesi fa, si era dimessa l'altra assessora, Elisa Lullo, lasciando la "casella" vuota. Una nomina di competenza ma anche di "memoria", così l'ha indicata il primo cittadino.

Italia è infatti figlia di Domenico Senese, dipendente comunale scomparso poco tempo fa, una morte che ha lasciato tutti sgomenti per la persona che era e che è sempre stata, un'autentica colonna per la macchina comunale, per la sua grande dedizione al lavoro. A sua figlia, sposata e madre di una splendida bambina, assessora "competente ed affidabile", il compito di guidare uno dei settori più nevralgici del Comune con quelle capacità e modo di fare che le sono propri.