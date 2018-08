Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:02

ANGRI - James Senese, i Route 18-Mr. Hide e i Tamorrasia animeranno la seconda edizione di Pomodoria; la kermesse dedicata al pomodoro e all'enogastronomia aprirà i battenti dal 31 agosto al 2 settembre. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune e punta a valorizzare il pomodoro in tutte le sue specialità.Obiettivo degli organizzatori riportare la memoria alle tradizioni e far degustare al pubblico le eccellenze dell'Agro nocerino. In programma diciassette stand gastronomici, concerti e spettacoli gratuiti. La novità di quest'anno saranno i truck beer, ovvero i chioschi su due ruote per la distribuzione di bevande ai visitatori. Per facilitare l'accesso sono state predisposte quattro aree parcheggio: stadio Novi, prolungamento Corso Italia, area cimitero e via Nuove Cotoniere.