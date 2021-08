Jazz in Parco, musica d'autore nel Castello del Parco Fienga

Il jazz torna al Castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore. E si arricchisce di nuovi spazi che fanno parte del patrimonio storico e culturale della città come il Chiostro della Chiesa di Sant’Antonio, il sagrato della Cattedrale di San Prisco e le strade del centro storico attraverso la street parade.

Questa mattina è stato presentato a Palazzo di Città la XIV edizione del festival in programma dal 2 all’11 settembre. Una sinergia tra Regione Campania, che ha finanziato il festival attraverso Scabec, e l’amministrazione comunale hanno consentito di riaccendere i riflettori su una manifestazione che negli anni passati ha portato in città musicisti come Noa ai Manhattan Transfer, passando per Giovanni Allevi, Richard Galliano, Ahmad Jamal, i 29th Street Saxophone Quartet, Paolo Fresu, Toots Thielemans, «nomi - ha ricordato il direttore artistico Ondina Sannino - che hanno reso, nel tempo, il festival di Nocera Inferiore, un punto di riferimento nella mappa delle più importanti manifestazioni di settore in Italia».

«Abbiamo mantenuto una promessa fatta alla città e a Elia Pirollo - ha commentato il primo cittadino, Manlio Torquato - Jazz in Parco è ritornato per continuare a far brillare Nocera nello scenario musicale internazionale». «È motivo di orgoglio aver portato il mio apporto affinché questo evento ritornasse - ha sottolineato il vicesindaco, Federica Fortino - L’amministrazione ha voluto per questa nuova edizione valorizzare i luoghi culturalmente rilevanti della nostra città con visite guidate ed eventi». «Con Jazz in Parco rafforziamo la vicinanza e l’impegno della Regione Campania alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Nocera Inferiore – ha spiegato il presidente della Scabec, Antonio Bottiglieri - Riteniamo che ora sia il momento opportuno per ritrovare, rilanciare e sostenere anche la lunga tradizione che Nocera Inferiore ha con il jazz».

Si parte giovedì 2 settembre alle ore 18 con il live itinerante dei Sax Maniacs Quartet, la street band guidata dai fratelli Peppe e Gianni D’Argenzio. In serata poi, nel chiostro della Chiesa di Sant’Antonio (ore 21.30) si esibirà il trio del chitarrista casertano Pietro Condorelli. Le porte del Parco Fienga si apriranno il 3 e 4 settembre per ospitare due concerti di grande interesse per gli appassionati. Il primo, con il trio del pianista Franco D’Andrea accompagnato da Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cislino alla batteria. D’Andrea, che quest’anno festeggia 80 anni, è considerato un vero e proprio punto di riferimento del jazz europeo, un musicista che non ha mai smesso la sua personale esplorazione dei linguaggi del jazz; una ricerca che lo rende moderno e unico. Il giorno successivo, invece, tocca alla Salerno Jazz Orchestra, diretta da Stefano Giuliano, dialogare con il sassofonista romano Stefano Di Battista, musicista che unisce nella sua raffinata cifra stilistica una profonda conoscenza della tradizione afroamericana.

Dopo una pausa, si riparte giovedì 9 settembre con la sassofonista Carla Marciano che mette in scena nella splendida cornice del sagrato della Basilica di San Prisco (ore 21.30) il suo particolare omaggio alle musiche del compositore Bernard Herrmann con il celebrassimo “Psychosis”, lavoro discorafico riconosciuto dalla critica di tutto il mondo tra i migliori dischi del 2019. Il giorno dopo, venerdì 10 settembre, si parte con la Salerno Street Parade, in giro per le strade di Nocera Inferiore e in serata, al Parco Fienga il quartetto del virtuoso Max Ionata uno dei maggiori sassofonisti italiani. Si chiude l’11 settembre, sempre al Parco Fienga, con due spettacoli d’eccezione, il Perfect Trio del drummer romano Roberto Gatto e il quartetto di Elio Coppola, che sul palco di “Jazz in Parco” ospiterà la tromba di Flavio Boltro.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito della Scabec all’indirizzo www.scabec.it