ha espresso il desiderio di vivere in Italia, in un piccolo borgo lontano dai riflettori. In un'intervista a, la popstar ha detto: «Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia. Vorrei iniziare un'altra vita che sia un po' più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane, riposare in giardino vicino ad un ulivo».Una descrizione chiara e netta che sembra essere tratta da una fotografia di qualche piccolo borgo del Cilento. Il sindaco di Sanza , piccolo borgo ai piedi del Cervati, uno scrigno di bellezza del Sud,, ha preso la palla al balzo: «Comprensibile il desiderio della Lopez, come si fa a non desiderare di vivere in uno dei nostri piccoli borghi, dove ancora è possibile incontrare e dialogare con le persone, sedersi su una panchina al tramonto e godersi la bellezza del creato; oppure come ha detto lei stessa, recarsi in bici al forno del paese, godere dei profumi inebrianti del pane appena sfornato e poi fermarsi a chiacchierare con il panettiere. Gesti normali nei nostri borghi, spesso li sottovalutiamo noi stessi, ma essenza del buon vivere. Insomma lo spirito di comunità, unito alla bellezza del paesaggio e dell'ambiente. Piccoli tesori d'arte che ci invidiano nel mondo, le nostre antiche chiesette; poi le tradizioni. Il buon cibo. Mi piace molto il desiderio della Lopez: “Vorrei sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di ulivo oppure delle querce e semplicemente sentire l'odore”. Ecco, tutto questo e anche di più la signora Lopez lo può trovare a Sanza, dieci minuti dal mare, a pochi chilometri dalla vetta della Campania, tra natura meravigliosa e paesaggi mozzafiato. Magari se decide di venire ad abitare in Italia, la ospitiamo volentieri a Sanza», ha concluso il sindaco Esposito. Insomma il desiderio della Lopez, che da poco ha compiuto 50 anni, ha già un luogo dove poterlo realizzare.