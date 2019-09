Martedì 3 Settembre 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 06:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In uno zaino colorato ci sono tutte le sue cose, anche una decina di fogli di carta consumati e piegati in quattro parti. Documenti. Documenti che attestano la sua identità e raccontano la sua storia, i suoi due anni in Italia.John Turni, nigeriano di 42 anni, ieri mattina è stato trovato dai dipendenti del ministero della Giustizia dinanzi alla cittadella giudiziaria ad inscenare una particolare forma di protesta. John chiede «attenzione». Chiede di «lavorare» e di poter essere «inserito nel contesto salernitano». E lo fa dimostrando la sua buona volontà. Armato di scopa, paletta ed enormi bustoni neri, si è messo a «ripulire» la strade e l’ingresso del nuovo complesso giudiziario. Ha raccolto una decina di mucchietti di spazzature e foglie secche cadute a terra. Dalla cittadella si è poi spostato verso il sottopasso, fino ad arrivare al cinema San Demetrio. Scopa in mano, John ha ripulito tutti i marciapiedi. «Non voglio la carità - dice in uno stentato italiano - voglio guadagnare in base al lavoro che faccio. Chiedo solo ai cittadini di aiutarmi magari non soltanto lasciando qualche moneta ma aiutandomi a trovare un posto di lavoro».Dalla Nigeria a Salerno, via mare. È arrivato su uno dei tanti barconi della speranza. Racconta la sua storia gesticolando. E quando si parla di barca scuote la testa. E fa il segno delle bracciate: ha nuotato, è caduto dalla barca e ha anche nuotato prima di essere salvato. «Sono stato in un centro - dice, indicando dietro le spalle, a sud del capuologo - ma ora lì non c’è più posto per me. Mi è scaduto il permesso di soggiorno ma io non voglio assistenza. Voglio rendermi utile». Indica i cumuli di spazzatura raccolti lungo la strada e dice: «Questo lavoro, qui, non lo fa nessuno».Tra i passanti frettolosi, qualcuno di sofferma a leggere ciò che ha scritto su due cartoncini, sistemati lungo la strada ripulita: «Gentili signori, desidero integrarmi nella vostra città senza chiedere l’elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo soltanto un contributo, solo 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, paletto ed altro materiale per la pulizia sono bene accetti. Ho il mio curriculum per il mio lavoro e vi sarò grato per l’aiuto. Grazie».