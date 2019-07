Giovedì 18 Luglio 2019, 06:30

La piccola Jolanda fu uccisa e soffocata dal padre, Giuseppe Passariello, con un cuscino per placare il suo ennesimo pianto notturno. Lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Salerno, che hanno così motivato la conferma del carcere, decisa giorni fa, per il 37enne di Pagani, indagato per maltrattamenti e omicidio aggravato in concorso, insieme alla moglie Immacolata Monti, per la morte della figlia di otto mesi. «Giuseppe Passariello mente e mente spudoratamente. La prova inconfutabile la si ottiene osservando il corpo martoriato della piccola Jolanda, che ha subito lesioni e sevizie inaudite per diversi giorni. E con la tacita connivenza della madre, che non si è mai preoccupata di chiamare aiuto, di chiedere l’intervento di familiari per porre fine a tali angherie». I giudici si spostano nel loro ragionamento al 6 giugno scorso, dopo la visita della piccola al Santobono di Napoli: «Jolanda aveva malformazioni congenite alle braccia e alle gambe. Sarebbe dovuta tornare il 24 giugno.Questo portò Passariello, dopo un probabile ennesimo pianto della bimba, a mettervi il cuscino sul viso, per farla zittire provocandone la morte per soffocamento». Quello stesso cuscino di cui la madre, Immacolata Monti, pensava di disfarsi, così come si intuì dal dialogo intercettato in ambientale tra i coniugi, il giorno dopo i fatti, in commissariato. Il cuscino era sporco «di sostanze varie presenti sul viso della bambina e riversate dalla bocca o dal naso. Questo è indicativo del fatto che il cuscino sia stato premuto sul viso della piccola». La bimba avrebbe vissuto in un contesto di abbandono, sporcizia e degrado. A differenza del fratellino più grande di due anni, infatti, Jolanda dormiva su un materasso posto sotto delle scale «mentre aveva bisogno di una culla vista l’età». La percezione che la famiglia aveva dei due figli è tutta qui, secondo i giudici.