Venerdì 28 Giugno 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 07:02

«Tutto in faccia», poi la mano destra si avvicina alla bocca, «come a simulare il gesto di qualcosa che si appone sul viso». L’espressione e i gesti sono della madre della piccola Jolanda, Imma Monti. La donna viene filmata e intercettata, a sua insaputa, dalla polizia di Nocera Inferiore, mentre parla con il marito Giuseppe Passariello. Sono le ore 15 del 22 giugno. La notte prima, la figlia della coppia, la piccola Jolanda di soli otto mesi, muore per un possibile soffocamento. La donna è preoccupata per un cuscino che la polizia ha sequestrato, chiedendo al marito se «doveva buttarlo». Dopo un minuto aggiunge: «L’omicidio lo abbiamo fatto», accompagnando la frase con «uno scuotimento della testa ed uno sguardo diretto a Passariello, in tono dimesso, come a voler cercare un cenno di intesa». L’intercettazione viene ripresa dal gip nell’ordinanza che ha confermato il carcere per Giuseppe Passariello, indagato per maltrattamenti aggravati e omicidio. Ed è proprio su quel dialogo che gip e procura si concentrano, quando interrogano il 37enne.Le sue risposte non convincono, perché sono «numerose e contraddittorie». Così come quelle della madre, che nello spiegare la natura di quei segni sul corpo della figlia, aveva detto: «Quando gli dicevo di portare nostra figlia in ospedale, mi rispondeva che non era il caso perché ci avrebbero arrestato». Per poi proferire «frasi di chiaro tenore auto ed etero accusatorio, dalle quali emerge una complicità nell’avvenuto omicidio della piccola Jolanda». Il gip, nell’analizzare quelle frasi, parlerà di «correità nell’omicidio». Dopo poco, Passariello intima alla moglie di non dire niente. Ma poi, davanti al giudice, va in difficoltà. Prima negando di aver detto quelle parole, poi dissociandosi dalle parole della moglie, sostenendo la sua «asserita inattendibilità in ragione di non meglio specificate patologie psicologiche e psichiatriche dalle quali sarebbe affetta». Per poi concludere che quelle affermazioni sono il risultato di un «clima di tensione» che lo avrebbe mandato in confusione.Le contraddizioni proseguono anche dopo, con il gip a definire «non meritevole di credito» la linea difensiva del papà di Jolanda. «Appare difficilmente spiegabile per quale motivo nella concitazione di quelle ore e nel dolore per la perdita di una figlia, i coniugi si fossero messi a discutere dell’opportunità o meno di buttare il cuscino, né si spiega per quale ragione Passariello non si sia dissociato da quel riferimento, facendolo invece proprio e senza mostrarsi stupito». Le versioni sono difformi anche sulla dinamica di quanto accaduto la notte prima: Passariello spiega di essere stato svegliato dalla moglie perché la bimba non respirava, poi cambia versione e dice che la piccola le era stata portata in bagno, dove le era stata praticata la respirazione bocca a bocca.