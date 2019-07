Venerdì 19 Luglio 2019, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta in carcere anche Immacolata Monti, la 30enne indagata insieme al marito, Giuseppe Passariello, per l’omicidio e per i maltrattamenti della piccola Jolanda, la figlia di otto mesi della coppia. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, che giorni fa aveva motivato la medesima misura per Passariello, sostenendo che fu lui ad uccidere la figlia, dopo averla maltrattata e non curata per giorni, per poi soffocarla con un cuscino dopo l’ennesimo pianto. La difesa della donna, assistita dal legale Vincenzo Calabrese, aveva avanzato richiesta di scarcerazione alla luce di quanto deciso dal Riesame sulla posizione del marito.Ma toccherà attendere il deposito delle motivazioni, ora, per comprendere il ragionamento del collegio. La donna potrebbe aver pagato la connivenza con gli atteggiamenti di Passariello, che dopo essere uscito da una casa di cura per tossicodipendenti, avrebbe imposto di non far visitare più la figlia.