Acqua non potabile dai rubinetti. Il problema riguarda solo gli utenti della rete idrica comunale e non quelli serviti da Consac. Il 14 maggio scorso il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso della acqua, per consumo umano, proveniente da quattro diversi punti d’approvvigionamento: il serbatoio Pesce Fritto e Fontana Sant’Angelo, entrambi in contrada Lupinata e le Fontane Santa Croce e Casale situate nel capoluogo.

Il divieto è scattato a seguito degli esiti delle analisi eseguite dai tecnici della società Ambiente e Ricerca. In molti hanno lamentato la carenza d’informazione. «Nessun manifesto, nessun divieto evidente davanti alle fontane e il serbatoio interessati. Solo l’ordinanza pubblicata all’albo pretorio, che nessuno legge», dichiarano i consiglieri d’opposizione che, nel dicembre scorso, interrogarono il sindaco per conoscere le condizioni della rete idrica comunale.

«Allora non ci rispose - dicono - ci viene il sospetto che già in quel momento l’acqua non fosse buona». Al momento non si conoscono le ragioni del divieto e soprattutto quando l’acqua tornerà potabile.

L’opposizione mantiene alta la guardia. Ieri mattina i consiglieri hanno tenuto un sopralluogo ai punti di approvvigionamento della rete idrica comunale e subito dopo hanno portato in Comune le bottigliette piena di acqua prelevata. «Protocollatele», ironizzano.