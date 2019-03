Mercoledì 6 Marzo 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 08:04

La comunità di Ogliara era immersa in un silenzio surreale. Il passo cadenzato di amici, parenti e semplici conoscenti di Federica era scandito solo dai tristi rintocchi delle campane della parrocchia di San Michele Arcangelo, nella frazione Rufoli. Oltre seicento persone hanno affollato, ieri pomeriggio, i funerali di Federica Ruocco, la 24enne deceduta nella mattinata di lunedì a causa di un tragico incidente domestico. A guidare il corteo funebre la famiglia della bella Federica, stretta in un dolore composto ma intensissimo. Fiori bianchi adornavano la chiesa e la piazza, decine e decine di omaggi sono arrivate da tutte le persone colpite da questo lutto tragico e improvviso. Il feretro di legno chiarissimo è stata portata all’interno della chiesa, piena all’inverosimile, a spalla dagli amici più stretti.«È sempre difficile confortare la famiglia in un momento di così grande difficoltà – ha detto don Pietro Rescigno durante l’omelia -. Bisogna affidarsi alla fede per superare il dolore lancinante che affligge la famiglia». «Te ne sei andata, si sono spenti i tuoi occhi che hanno visto il sole e i suoi colori – scrivono in una lettera mamma Angelina, papà Rosario, la sorella Simona e il cognato Aniello- i tuoi occhi hanno pianto e hanno riso di dolore e di gioia. Come il vento sei volata via, lontana e sola lasciando un ricordo nella nostra memoria e un doloroso stupore dentro la nostra vita. Ti sentiremo nel silenzio della sera, ci cullerai nel della notte ma sei aria e come l’aria non ti possiamo più toccare. Te ne sei andata, non abbiamo potuto far nulla per farti restare e al tuo posto c’è solo un vuoto pieno di parole, rimaste lì, bagnate di lacrime, piene di dolore c’è solo il nero della notte e il tuo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori».