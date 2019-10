Cori e fumogeni in via Roma, palloncini all’ingresso del centro storico: gli ultras granata hanno accompagnato Antonio Liguori per la sua «ultima partita» in Duomo dove si è svolto il funerale. Il tifoso della Salernitana coinvolto in un tragico incidente stradale e poi morto al «Ruggi» dopo nove giorni di agonia era adagiato in una bara bianca portata a spalla dai suoi amici: gli ultras UMS lo hanno preso in consegna in via Porta di Mare, sede del gruppo. «Salerno e il tuo rione ti rendono onore», hanno scritto i residenti su uno striscione. Rose bianche si sono unite alle sciarpe, alle maglie degli ultras. L’arcivescovo Andrea Bellandi ha benedetto la salma. «Vi sono vicino con tutto il cuore - ha detto - e prego per il nostro Antonio». Don Michele Pecoraro, il parroco del Duomo, ha officiato la Messa. © RIPRODUZIONE RISERVATA