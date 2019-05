Salerno, l'addio del vescovo Moretti mentre il Papa ufficializza Bellandi `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 08:52

A mezzogiorno di oggi, la Sala stampa della Santa sede annuncerà che papa Francesco ha scelto monsignor Andrea Bellandi, finora vicario generale della diocesi di Firenze, come nuovo arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. In contemporanea, l'arcivescovo Luigi Moretti comunicherà il nome del suo successore ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e ai fedeli salernitani nel Salone degli stemmi di palazzo arcivescovile, e il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze, renderà nota la nomina ai sacerdoti della diocesi toscana.Se un tempo era tradizione che le campane suonassero a festa e che il popolo accorresse per conoscere il nome del nuovo pastore, oggi si è un po' persa l'emozione della sorpresa. Il fatto che il pontefice avesse scelto il vicario fiorentino per guidare la chiesa di San Matteo era già noto ed, anzi, sembrava che la nomina potesse essere annunciata già nella settimana santa. Ma, dal 25 al 26 aprile, monsignor Bellandi, vicepresidente della Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e culturale era a Baku, in Azerbaigian, per partecipare ad una conferenza su Dialogo interreligioso e lotta ai radicalismi.