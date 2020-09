L'autunno si è presentato a Castellabate, nella serata di lunedì scorso, con un violento nubifragio e conseguenti disagi. Soprattutto sul fronte della viabilità, con fango e detriti che hanno invaso le strade principali e alcune secondarie. L'acquazzone, che si è scatenato poco dopo le 22, ha fatto esondare anche il rio Arena, ad Ogliastro Marina, causando non pochi problemi alla circolazione. In modo particolare, lungo la Via del Mare, all'altezza del bivio per la frazione di Ogliastro, la strada provinciale si è trasformata in un letto di fango.



Nella piccola frazione affacciata sul mare Bandiera Blu del paese di Benvenuti al Sud, l'acqua è entrata in alcune abitazioni a livello della strada, tra lo spavento generale degli occupanti. «Nel giro di poco più di un'ora - racconta un residente - è caduta la pioggia di due mesi. Per poco non sono rimasto bloccato con l'auto nel fango, ma alla fine sono riuscito a superare la valanga di acqua e terra che ha invaso la sede stradale». Nella giornata di ieri, quindi, sono dovuti intervenire gli operai del Comune per aiutare le persone che hanno avuto disagi e le squadre della Provincia di Salerno per ripristinare la sicurezza stradale lungo la Via del Mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA