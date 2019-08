Domenica 11 Agosto 2019, 10:24

Ferragosto “diplomatico” sulla spiaggia del Buondormire. Serata d’élite con Franco Nuschese, vero rappresentate del Made in Italy nel mondo accompagnato dall’ambasciatore degli Emirati Arabi negli Stati Uniti e Ministro di Stato, Yousef Al Otaiba.Nuschese originario di Minori in Costiera Amalfitana da oltre 25 anni è il titolare del celebre Cafe Milano nella capitale statunitense. Ogni anno approfitta del suo rientro per far conoscere la sua terra agli amici del jet set. Quest’anno ha deciso di sbarcare alBuondormire a Palinuro accompagnato dal suo più caro amico “diplomatico”. Del resto la splendida Baia del Buondormire è diventata negli ultimi anni una vera e propria location esclusiva per molti vipe personaggi di spicco: sportivi, attori, cantanti e politici scelgono di trascorrere qualche serata magica al Buondormire per la tranquillità, la buona cucina e lo scenario naturalistico mozzafiato. Così in questi giorni non è passata inosservata la presenza nello specchio d’acqua antistante la Baia, del lussuoso ed elegante Yatch Maraya. Un settanta metri dal quale è sceso Nuschese, l’ambasciatore, la sua famiglia ed altri diplomatici. Ad accoglierlii padroni di casa, Felice e Maria Francesca Merola, amici da anni di Nuschese.“La semplicità - ribadiscono i Merola - è quello che ricercano oggi i veri vip che sono abituati normalmente al lusso. L’atmosfera che si crea al Buondormire è magica e non replicabile li facciamo sentire a casa, coccolati in un rapporto alla pari, che abbassa ogni corazza, pensiamo sia il segreto per farli ritornare”. Gli ospiti hanno degustato e apprezzato le pietanze offertegli, tra cui piatti a base di pesceaccompagnati da ottimo vino. Il pescato è arrivato direttamente in spiaggia sotto gli occhi degli ospiti a bordo di un caratteristico gozzo. Apprezzati i prodotti tipici locali dai formaggi alle verdure. Il tutto accompagnato da un sottofondo di musica napoletana con voce, chitarra e mandolino. “ L’ambasciatore e i suoi ospiti - commenta Nuschese - hanno apprezzato l’atmosfera magica e allo stesso tempo la semplicità è l’eleganza della serata. Sono rimasti incantati dalla bellezza del territorio, dal blu del mare . questo posto hanno tenuto a ribadire va preservato e merita di più”. La località cilentana da sempre, dunque, accoglie grandi nomi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Ad esempio, in una serata simile, lo scorso anno Il Buondormireha ospitato ben tre personaggi di caratura internazionale, ovvero l’attore Leonardo Di Caprio,il campione mondiale di nuoto Michael Phelpse, infine, l’attore e produttore cinematografico statunitense Matthew McConaughey . Subito dopo gran protagonista di un’altra serata è stata la modella Claudia Schiffer. Qualche anno fa, ha festeggiato il compleanno la principessina di Monaco Charlotte Casiraghi. L’anno successivo, invece, ospite di Vivo Nevo e della famiglia Merola è stata la Principessa di Norvegia. Il Cafe Milano di Nuschese si trova al 3251 di Prospect Street, a Georgetown, è frequentato da alti funzionari e politici della Casa Bianca ma anche da capi di stato e teste coronate a cui "serve la cena e la pace della mente" (tra gli affezionati i Clinton e gli Obama). Tra questi, personaggi di spicco della finanza e della politica a stelle e strisce e del jet set.