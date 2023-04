L'Anas rifà l'asfalto in Costiera: da stasera circolazione a sensi alternati

Partiranno questa sera lungo la strada statala amalfitana una serie di interventi di nuova pavimentazione in tratti saltuari lungo il tracciato compreso tra Praiano e Vierri. L'intervento, per un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, interesserà alcuni tratti della pensola sorrentina fino a Castellammare.

Le attività rientrano nella programmazione di Anas e la relativa esecuzione è stata fissata in questo periodo, anche in relazione al prossimo previsto passaggio del Giro d’Italia; le lavorazioni interesseranno altresì tratte stradali non previste dall’attuale tracciato della Tappa campana della manifestazione ciclistica.l

I lavori verranno eseguiti – in esclusivo orario notturno compreso tra le 22 alle 6.30, ad esclusione dei giorni festivi, con attivazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in funzione dell’andamento dei lavori – e nel dettaglio interesseranno tratti saltuari della SS163 “Amalfitana” compresi tra il km 24,000 (Praiano-Conca dei Marini) ed il km 50,350 (Vietri sul Mare).

Contestualmente, le attività interesseranno anche tratte saltuarie della SS145 “Sorrentina”, con le medesime modalità operative, tra il km 1,650 ed il km 9,600, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia e tra il km 18,450 (Vico Equense) ed il km 42,000 (Sorrento).