Mercoledì 22 Maggio 2019, 12:48

Sarà nominato a Fabrizio de Andrè l'anfiteatro di Padula. Il Comune, su proposta del Museo del Cognome e del suo direttore Michele Cartusciello, ha pensato al noto cantautore genovese morto a Milano l’11 gennaio 1999, stroncato da un male incurabile, per l'intitolazione dell'area che si trova nei pressi del municipio.Il direttore del Museo del Cognome, caratteristico ed unico museo che si occupa di ricerche genealogiche situato nel centro storico di Padula, insieme a tanti appassionati di De Andrè, organizza da anni momenti celebrativi del cantautore, riscuotendo apprezzamento e notevole successo. “La motivazione che ha convinto l’Amministrazione ad accogliere l’idea del direttore Cartusciello è relativa al riconoscimento universale dello spessore artistico di Fabrizio De Andrè, caratterizzato da una poetica in cui la musica si coniuga perfettamente con le parole – spiegano il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo - De Andrè insegna che la poesia vince sempre, anche quando non sembra esserci spazio per la speranza. Questo è il messaggio che si intende trasmettere soprattutto alle nuove generazioni e che, grazie all’intitolazione, resterà impresso nella storia di Padula”.