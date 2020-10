Continua la scalata per l'arbitro in gonnella Maria Marotta di Sapri. Dopo essere stata promossa nella First Category, oggi nel tardo pomeriggio alle 18.45, è stata chiamata a dirigere la gara di qualificazione agli Europei femminili del 2021 in programma in Inghilterra, tra Svezia e Lettonia, che si gioca a Goteborg. Si tratta di una sfida del girone F che oppone la capolista Svezia al fanalino Lettonia. La notizia della designazione di Maria Marotta, arbitro di punta della piccola sezione di Sapri, a questo confronto internazionale è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente Franco Tulimieri, che lo ha annunciato sulla pagina ufficiale della sezione cilentana.

