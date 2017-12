L'Archeotreno farà tappa a Paestum il 30 dicembre

Giovedì 28 Dicembre 2017, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:49

Il 30 dicembre l’Archeotreno farà tappa a Paestum. Si tratta di una data non prevista in calendario, ma che sarà un’occasione per dedicare una giornata di festa a Paestum viaggiando a bordo del treno storico.Si potrà vivere l’emozione di salire a bordo di “Centoporte”, carrozze degli anni ’30, e “Corbellini”, carrozze degli anni ’50, trainate da una locomotiva elettrica degli anni ’60 in livrea d’origine.L'Archeotreno partirà da Napoli Centrale alle 9.21 e prima di arrivare a Paestum, alle 15, farà una sosta di quattro ore a Pompei. Info su costi e orari su www.fondazionefs.it.Una volta arrivati al Museo Archeologico di Paestum si avrà anche l’occasione di visitare due mostre : “Action painting rito & arte nelle tombe dipinte di Paestum”, curata da Marino Niola e Gabriel Zuchtriegel (biglietto Museo, area archeologica e mostra 10 euro, solo mostra 3 euro) e “Le armi di Athena. Il santuario settentrionale di Paestum”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum e il Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz (la visita alla mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso all’area archeologica e al Museo e nell’abbonamento Paestum Mia). Le mostre sono aperte negli orari del Museo: tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 (emissione ultimo biglietto d’ingresso ore 18.50) e il primo e terzo lunedì del mese dalle 8.30 alle 13.40 (emissione ultimo biglietto d’ingresso ore 13.00).