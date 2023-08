Gino Zavanella è tra i maggiori designer italiani specializzati in stadi e centri sportivi. C’è lo zampino suo e del team Gau Arena nella progettazione, fra gli altri, dello Juventus Stadium (ma anche del training center bianconero di Vinovo) e nel recente restyling dello Zini di Cremona. Ha avuto un ruolo importante nella stesura del progetto del nuovo Arechi insieme a Buromilan, che ha curato aspetti strutturali. La mission del suo gruppo è «rendere ogni impianto unico nel suo genere, economicamente sostenibile e fonte di business».



Come si porta a termine se – dalle immagini tv – gli stadi moderni sembrano un po’ tutti uguali?

«Una delle componenti è anche il divertimento, l’invenzione. Ci sono regole stringenti, la burocrazia ci ha sommerso negli ultimi anni. Lo stadio deve rispecchiare squadra, città, tifosi. Una curiosità un po’ poetica: sono andato a leggere la storia di Arechi e del progetto che ha fatto per il castello, l’ho trovata interessante ed è stata fonte d’ispirazione. Lo stadio ha la sagoma della fortificazione, il messaggio da dare a chi vi entra è che sarà dura espugnarlo. E poi ci sono le funzioni. È sbagliato pensare a un impianto solo per il calcio. Le infrastrutture che lo fanno funzionare sono talmente costose e impattanti che va restituito qualcosa alla città. Il 30% dei cittadini è appassionato di calcio ma un 70% lo avverte come disturbo. I nostri stadi devono essere aperti non solo nel match day ma tutta la settimana. Il nuovo Arechi avrà tanti spazi per eventi, conferenze, mini meeting».

La linea di confine tra il… disegnare e il realizzare è spessa: tanti sono i progetti sbandierati e mai realizzati nel nostro Paese. A Salerno non mancano i diffidenti. Per la sua esperienza dicembre 2025 è data realistica di taglio del nastro?

«Assolutamente sì. Se il progetto definitivo sarà consegnato entro marzo prossimo e la gara partirà subito, iniziando il cantiere a giugno ’24 il programma è credibile. Dipenderà molto dall’impresa ovviamente».

APPROFONDIMENTI Salerno, detenuti sfasciano le celle con una brandina ed irrompono nei corridoi distruggendo le telecamere Salerno, il primato scolastico di Luca: «Mai un’assenza in 4 anni ma non sono un secchione» Salerno. Case-vacanza, è giro di vite: «Giusto stanare gli abusivi»



Dubbione tra i tifosi: meglio l’esilio o i lavori a blocchi?

«Regione e Salernitana troveranno un accordo su questo. Da tecnico dico che ristrutturare senza avere una squadra che ci giochi è più rapido e meno costoso, si fa tutto in meno di due anni. Viceversa aumenterebbero tempi, costi e disagi. Faccio l’esempio di Bologna, dove abbiamo progettato il nuovo Dall’Ara: lì spenderanno dei milioncini per fare uno stadio provvisorio ma facendo un po’ di conti ci guadagneranno perché sarà originariamente di 16mila posti, di cui 2mila rimarranno e gli altri saranno rimossi. L’impianto piccolo che si ritroveranno servirà alle giovanili e alla femminile. A Salerno non scarterei la soluzione Vestuti».

Davvero è percorribile?

«L’ho visitato, se non altro approfondirei l’idea con tutte le problematiche di strade e parcheggi. Non sarebbero quattrini buttati perché resterebbe. Abbiamo fatto uno schema: va ristrutturata la tribuna centrale ed abbandonata la gradinata restante che non sarebbe più a norma. È doveroso ristrutturare gli spogliatoi, un po’ abbandonati, posizionando una struttura leggera prefabbricata a noleggio per arrivare a 15mila posti».

De Luca parla di 95 milioni per l’Arechi e 15 per il Vestuti. In questi casi il budget arriva prima o dopo il disegno?

«Normalmente abbiamo un’idea sommaria. De Luca ha idee chiare e mette a disposizione una cifra, dobbiamo stare all’interno con gli annessi e connessi».

Ha curato anche il progetto PalaSalerno, la cui gara è stata assegnata. Le due strutture si guarderanno.

«Prenderò casa a Salerno per seguire tutto (ride, nda). Hanno due tematiche diverse ma c’è un linguaggio comune in alcuni materiali: il mare, la riflettenza».

Ha dialogato con la Salernitana?

«No, spero di poter rimediare. Ho avuto come principale committente la parte pubblica. Parliamo pur sempre di un progetto di fattibilità. Passando a quello definitivo sarà indispensabile colloquiare con la società. Abbiamo già chiesto un incontro, non si può procedere senza l’utilizzatore».

Qual è la maggior pecca dell’Arechi attuale?

«Ci sono stato da spettatore l’anno scorso in occasione della gara col Torino. È tutto vecchio e da rivedere, i servizi non sono più all’altezza. Oggi è cambiato il modo di confrontarsi col tifoso che lì dovrebbe trovare casa sua. Trent’anni fa si arrivava pochi minuti prima della partita e si andava via prima della fine per non trovare traffico perché non c’era motivo di stare lì dentro; ora bisogna inserire le attività per portarvi il tifoso due-tre ore prima e farlo trattenere dopo».