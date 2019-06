Sabato 22 Giugno 2019, 06:50

Con l’ordinanza del sindaco di Salerno che revoca il divieto di balneazione nelle acque di Torrione e in corrispondenza del torrente Mariconda, lungo il tratto di costa salernitana è possibile fare il bagno a mare. Al contempo, i divieti, imposti dalla legge, restano in piedi per le due aree portuali e per le foci dei fiumi. A rivelarlo sono i dati dell’Arpac. Il mare cittadino, in particolare quello della zona Est, è classificato, come «eccellente», fatta eccezione di un paio di tratti dove l’acqua è «buona» o è un’area di «nuova istituzione o di nuova classificazione». I rilievi del mare salernitano sono stati effettuati il 12 giugno scorso. Secondo l’Arpac, inoltre, «dall’analisi dei dati pregressi» è possibile constatare «il netto miglioramento qualitativo delle acque balneabili campane che dall’81% registrato nella stagione balneare 2011, subisce un incremento fino al 97% per la stagione balneare 2018, confermato per l’inizio della stagione balneare 2019 con una percentuale di costa ancora in qualità scarsa pari al 3%».